Mercedes-Benz GLE появится на рынке России уже в начале 2019 года

Поколение Mercedes-Benz GLE представлено в обновленном дизайне, который с уверенностью можно назвать спортивным. Под капотом разместилась полноприводная система 4MATIC, которая даст возможность водителю без особых усилий маневрировать в сложных условиях на дороге и в местах, где она отсутствует. Данной системе окажет помощь подвеска Е-Active Body Control (активный контроль кузова), обеспечивающая качественную устойчивость на дороге.Внутри салона стало еще просторнее, его оснастили дополнительным третьим рядом сидений, а развлекать пассажиров и помогать водителю в управлении будет информационная система с большими дисплеями 720 на 240 пикселей MBUX. Она оснащена датчиками, которые реагируют на голос и движение. Также она поможет настроить один из 64 вариантов освещения салона. Сборка кроссоверов Mercedes-Benz GLE происходит в американском штате Алабама.