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Mercedes-Benz GLE появится на рынке России уже в начале 2019 года

Новый кроссовер Mercedes-Benz GLE на рынке Российской Федерации появится уже вначале следующего года. А презентация новинки пройдет в октябре текущего года на Парижском автосалоне.

Mercedes-Benz GLE появится на рынке России уже в начале 2019 года


Поколение Mercedes-Benz GLE представлено в обновленном дизайне, который с уверенностью можно назвать спортивным. Под капотом разместилась полноприводная система 4MATIC, которая даст возможность водителю без особых усилий маневрировать в сложных условиях на дороге и в местах, где она отсутствует. Данной системе окажет помощь подвеска Е-Active Body Control (активный контроль кузова), обеспечивающая качественную устойчивость на дороге.

Внутри салона стало еще просторнее, его оснастили дополнительным третьим рядом сидений, а развлекать пассажиров и помогать водителю в управлении будет информационная система с большими дисплеями 720 на 240 пикселей MBUX. Она оснащена датчиками, которые реагируют на голос и движение. Также она поможет настроить один из 64 вариантов освещения салона. Сборка кроссоверов Mercedes-Benz GLE происходит в американском штате Алабама.


 
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Добавил: Шведова Александра Сегодня, 04:01

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