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Сын Евгения Плющенко и Яны Рудковской превзошёл отца на ледовом шоу

Плющенко-младший выступал на ледовом шоу вместе со своим отцом. Мальчик показал превосходный результат и многие считают, что он превзошёл папу в катании.

Сын Евгения Плющенко и Яны Рудковской превзошёл отца на ледовом шоу


Евгений Плющенко вместе со своим 5-летним сыном исполнил номер под названием «Rigoletto» на известно ледовом шоу в Италии. После поездки Плющенко-старший выставил фото и небольшой ролик на своей странице в Instagram. Под публикацией он оставил комментарий, в котором с гордостью похвалил сына за отличную работу.

Подписчики Евгения Плющенко и Яны Рудковской после просмотра ролика утверждают, что мальчик выполняет сложные элементы фигурного катания наравне с отцом. Александр Плющенко показывает превосходные результаты и многие считают, что он превзойдёт отца в катании.


 
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ШоуБиз
Добавил: Печкурова Татьяна Сегодня, 05:01

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