Сын Евгения Плющенко и Яны Рудковской превзошёл отца на ледовом шоу

Евгений Плющенко вместе со своим 5-летним сыном исполнил номер под названием «Rigoletto» на известно ледовом шоу в Италии. После поездки Плющенко-старший выставил фото и небольшой ролик на своей странице в Instagram. Под публикацией он оставил комментарий, в котором с гордостью похвалил сына за отличную работу.Подписчики Евгения Плющенко и Яны Рудковской после просмотра ролика утверждают, что мальчик выполняет сложные элементы фигурного катания наравне с отцом. Александр Плющенко показывает превосходные результаты и многие считают, что он превзойдёт отца в катании.