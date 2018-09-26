Звезда сериала «Тайны следствия» Ольга Павловец не может смириться со смертью сына

Артистка с раннего детства хотела стать актрисой. Ольга Павловец известна зрителям по ролям в сериалах: «Склифосовский», «Тайны следствия» и многих других. Кинозвезда рассказала, что когда у нее случилось горе, она хотела уйти из любимой профессии. Первым супругом знаменитости был Дмитрий Щербин. У пары родился сын Прохор. Брак актеров не продлился долго, так как они были совсем разные.Однако Ольгу Павловец впереди ожидало суровое жизненное испытание. Когда сыну артистки было всего 4 года, он споткнулся, ударился головой, после упал в канаву и утонул. Но у звезды нет ощущения, что она потеряла ребенка. По ее словам, она чувствует, что Прохор находится рядом с ней и оберегает свою маму. После смерти ребенка знаменитость хотела уйти из профессии, но ей повезло встретить Ивана Шибанова. Именно актер помог Ольге Павловец пережить трагедию, а также найти силы жить дальше. Между ними вспыхнули чувства, а через некоторое время артисты поженились.У супругов родился сын Макар. Однако в 2017 году стало известно, что пара решила развестись, однако они остались в дружеских отношениях, и постоянно поддерживают друг друга. При этом совсем недавно стало известно, что у Ольги Павловец родился сын Андрей, но имя отца ребенка артистка не разглашает.