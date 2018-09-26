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Звезда сериала «Тайны следствия» Ольга Павловец не может смириться со смертью сына

Гостьей программы «Судьба человека» Бориса Корчевникова стала известная отечественная актриса Ольга Павловец. Звезда телесериала «Тайны следствия» до сих пор не может смириться с тем, что ее 4-летний сын умер.

Звезда сериала «Тайны следствия» Ольга Павловец не может смириться со смертью сына


Артистка с раннего детства хотела стать актрисой. Ольга Павловец известна зрителям по ролям в сериалах: «Склифосовский», «Тайны следствия» и многих других. Кинозвезда рассказала, что когда у нее случилось горе, она хотела уйти из любимой профессии. Первым супругом знаменитости был Дмитрий Щербин. У пары родился сын Прохор. Брак актеров не продлился долго, так как они были совсем разные.

Однако Ольгу Павловец впереди ожидало суровое жизненное испытание. Когда сыну артистки было всего 4 года, он споткнулся, ударился головой, после упал в канаву и утонул. Но у звезды нет ощущения, что она потеряла ребенка. По ее словам, она чувствует, что Прохор находится рядом с ней и оберегает свою маму. После смерти ребенка знаменитость хотела уйти из профессии, но ей повезло встретить Ивана Шибанова. Именно актер помог Ольге Павловец пережить трагедию, а также найти силы жить дальше. Между ними вспыхнули чувства, а через некоторое время артисты поженились.

Звезда сериала «Тайны следствия» Ольга Павловец не может смириться со смертью сына


У супругов родился сын Макар. Однако в 2017 году стало известно, что пара решила развестись, однако они остались в дружеских отношениях, и постоянно поддерживают друг друга. При этом совсем недавно стало известно, что у Ольги Павловец родился сын Андрей, но имя отца ребенка артистка не разглашает.


 
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ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 03:01

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