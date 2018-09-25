Нейросети "Яндекс" улучшили качество советских мультфильмов
Шедевры советской мультипликации в нейросетях «Яндекс» пересняли в формате FullHD. В новом качестве теперь пользователям доступны такие мультфильмы, как «Снежная королева», «Бременские музыканты», «Маугли» и другие произведения.
При помощи современной технологии под названием DeepHD мультфильмы, созданные в советское время, дети смогут смотреть и сегодня. Благодаря применению четырёх видеокарт Titan V новая технология способна улучшить качество любой киноленты или мультипликационного фильма. DeepHD позволяет распознавать невнятную речь, находить историческое событие по газетным заметкам, изменять оригинальный цвет и многое другое.
В первую очередь технологии DeepHD подверглись советские кинофильмы о войне и некоторые мультипликационные фильмы, вышедшие в прошлом столетии. Теперь специалисты улучшили качество анимационным картинам студии «Союзмультфильм».
При помощи современной технологии под названием DeepHD мультфильмы, созданные в советское время, дети смогут смотреть и сегодня. Благодаря применению четырёх видеокарт Titan V новая технология способна улучшить качество любой киноленты или мультипликационного фильма. DeepHD позволяет распознавать невнятную речь, находить историческое событие по газетным заметкам, изменять оригинальный цвет и многое другое.
В первую очередь технологии DeepHD подверглись советские кинофильмы о войне и некоторые мультипликационные фильмы, вышедшие в прошлом столетии. Теперь специалисты улучшили качество анимационным картинам студии «Союзмультфильм».
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Добавил: Алина Сегодня, 17:00