Нейросети "Яндекс" улучшили качество советских мультфильмов

При помощи современной технологии под названием DeepHD мультфильмы, созданные в советское время, дети смогут смотреть и сегодня. Благодаря применению четырёх видеокарт Titan V новая технология способна улучшить качество любой киноленты или мультипликационного фильма. DeepHD позволяет распознавать невнятную речь, находить историческое событие по газетным заметкам, изменять оригинальный цвет и многое другое.В первую очередь технологии DeepHD подверглись советские кинофильмы о войне и некоторые мультипликационные фильмы, вышедшие в прошлом столетии. Теперь специалисты улучшили качество анимационным картинам студии «Союзмультфильм».