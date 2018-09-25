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Археологи обнаружили масштабное древнее здание в Египте
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Археологи обнаружили масштабное древнее здание в Египте

Министерство древностей Египта сообщило, что во вторник археологи обнаружили массштабное здание, которое включает в себя большую римскую баню и пристройку, вероятно, для религиозных ритуалов.

Археологи обнаружили масштабное древнее здание в Египте


Доктор Мустафа, являющийся генеральным секретарем Верховного Совета древностей, отметил, что находка такого масштабного характера в виде крупного здания площадью 17 х14.5 м, скорее всего, представляет собой часть жилого района, который принадлежал древней Египетской столице Мемфиса, которая была основана около 3100 г. до нашей эры. А это в свою очередь указывает на времена царя Менеса, объединившего Верхний и Нижний Египет.

Неподалеку от первого объекта найдено ещё одно строение с юго-Запада и дерево, которое, возможно, использовалось для проведения религиозных обрядов. Что касается планирования строения, то скорее всего, что у него был вход с восточной стороны, сооруженный из каменных блоков известняка. В Северо-восточной части здания была найдена комната, которая была служила пристанищем слуг, среди предметов была обнаружена печь, как и те, которые были использованы в современную эпоху в египетских деревнях.


 
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Добавил: Ващенко Ольга Сегодня, 15:29

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