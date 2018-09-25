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Репутация салонов красоты Ксении Бородиной поставлена под сомнение из-за свежего снимка

Ни для кого не секрет, что помимо обязанностей ведущей «Дома-2» и «Перезагрузки» Ксения Бородина отлично справляется с ролью заботливой мамы и хорошей жены. Однако семья и работа на канале ТНТ – это далеко не всё, чем занимается популярная теледива.

Репутация салонов красоты Ксении Бородиной поставлена под сомнение из-за свежего снимка


Многие знают, что у девушки также имеется собственный бренд одежды, а также сеть салонов красоты по всей Москве, которые она не перестает рекламировать на своей странице в социальной сети Instagram, обещая своим подписчикам высокое качество материала и работы мастеров.

И до некоторых пор пользователи действительно считали, что Ксения тщательно выбирает работников для своих салонов, поскольку на фотографиях, опубликованных в микроблоге знаменитости, была видна их работа.

Однако, несколько дней назад в Сеть попал снимок ногтей, которые были сделаны в салоне у Бородиной за 8 тысяч рублей, и их вид просто ужаснул публику.

Репутация салонов красоты Ксении Бородиной поставлена под сомнение из-за свежего снимка


Девушка, которая стала обладательницей этих самых ногтей заявила, что больше никогда не обратится в студию красоты популярной телеведущей, поскольку там откровенно «уродуют» клиентов.

В итоге Ксению буквально завалили вопросами и попросили объясниться, но та никак не прокомментировала данную ситуацию. По мнению некоторых пользователей, после появившегося в Сети снимка репутация салонов Бородиной сильно пострадает, возможно их даже придется закрыть.


 
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ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 15:26

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