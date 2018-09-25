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В Ростове-на-Дону в многоэтажном доме загорелся лифт

В Ростове 25 сентября в районе 8:30 часов начался пожар многоэтажного дома. Как сообщается, пожар начался в лифтовой шахте.

В Ростове-на-Дону в многоэтажном доме загорелся лифт


Обстоятельства и причина возгорания на данный момент неизвестны, однако вследствие воспламенения шахты лифта, весь дом чрезвычайно быстро наполнился дымом. Это затруднило эвакуацию людей, однако о погибших при пожаре пока сообщений не поступало. Сообщается, что огонь тушили в течении 9-ти часов, не смотря на то, что в процессе принимали участие 2 единицы техники, а также 8 пожарных. Тем временем представители местной полиции продолжают выяснять точные обстоятельства случившегося.

Напомним, что практически все несущие конструкции значительно теряют в прочности даже при 2-х часах непрерывного воздействия огня. Впрочем, действия пожарных должны были сократить влияние пожара на прочность здания.


 
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Происшествия
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 15:21

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