В Ростове-на-Дону в многоэтажном доме загорелся лифт

Обстоятельства и причина возгорания на данный момент неизвестны, однако вследствие воспламенения шахты лифта, весь дом чрезвычайно быстро наполнился дымом. Это затруднило эвакуацию людей, однако о погибших при пожаре пока сообщений не поступало. Сообщается, что огонь тушили в течении 9-ти часов, не смотря на то, что в процессе принимали участие 2 единицы техники, а также 8 пожарных. Тем временем представители местной полиции продолжают выяснять точные обстоятельства случившегося.Напомним, что практически все несущие конструкции значительно теряют в прочности даже при 2-х часах непрерывного воздействия огня. Впрочем, действия пожарных должны были сократить влияние пожара на прочность здания.