Дочь Федосеевой – Шукшиной в тайне от матери продала её квартиру

Народная артистка России Лидия Федосеева – Шукшина переписала свою квартиру в Санкт – Петербурге на младшую дочь в 2016 году. По рассказам Бари Алибасова недавно квартира была продана без участия Федосеевой – Шукшиной.«Вроде бы всё по закону. Но меня шокирует тот факт, что неделю назад квартира была продана, без ведома матери. Как можно было так поступить с памятью своих родителей. Дочь прекрасно понимает, что значит эта недвижимость в жизни великой артистки. Ленинград – это город, в котором она родилась, выросла, здесь похоронены её родители» - возмущённо рассказывал Бари Алибасов на программе «Выход в люди».Это не первый скандал из-за недвижимости Народной артистки России Лидии Федосеевой - Шукшиной со своей младшей дочерью.