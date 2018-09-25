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Дочь Федосеевой – Шукшиной в тайне от матери продала её квартиру

Дочь Лидии Федосеевой – Шукшиной в тайне от матери продала квартиру в Санкт – Петербугре. Об этой скандальной новости рассказал Бари Алибасов.

Дочь Федосеевой – Шукшиной в тайне от матери продала её квартиру


Народная артистка России Лидия Федосеева – Шукшина переписала свою квартиру в Санкт – Петербурге на младшую дочь в 2016 году. По рассказам Бари Алибасова недавно квартира была продана без участия Федосеевой – Шукшиной.

«Вроде бы всё по закону. Но меня шокирует тот факт, что неделю назад квартира была продана, без ведома матери. Как можно было так поступить с памятью своих родителей. Дочь прекрасно понимает, что значит эта недвижимость в жизни великой артистки. Ленинград – это город, в котором она родилась, выросла, здесь похоронены её родители» - возмущённо рассказывал Бари Алибасов на программе «Выход в люди».

Это не первый скандал из-за недвижимости Народной артистки России Лидии Федосеевой - Шукшиной со своей младшей дочерью.


 
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ШоуБиз
Добавил: Печкурова Татьяна Сегодня, 17:42

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