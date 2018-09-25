После «похорон» пожилой супруги Гоген Солнцев нашел себе новую старушку

«С моей близкой Ларисой Копенкиной. Ты меня всегда радуешь до невозможности. Лара милая, я готов полететь с тобой хоть на край света. Ты самая безумная, весёлая и обаятельная. Ты для меня праздник, милая! Катя, цыц!!!! Не ревновать!!!», - написал Гоген Солнцев под снимком с Ларисой Копенкиной.

«У меня была встреча с девочками, которые должны были танцевать в шоу-балете. Это была рабочая встреча. Я оценивал их пластику. Там все достаточно прилично», - принялся вовсю оправдываться Гоген Солнцев в телепрограмме «Прямой эфир».

«Мне кажется, ей все равно, лишь бы парень моложе был», - заявил Евгений Горбачук на телепередаче «Прямой эфир».

Ни для кого не является секретом, что недавно буквально все интернет-пользователи «похоронили» жену 37-летней экс-звезды прославленной телестройки «Дом-2» Гогена Солнцева - 63-летнюю Екатерину Терешкович. А несколько часов назад телезнаменитость презентовал преданным поклонникам свою новую старушку.Считанные часы назад Гоген Солнцев опубликовал у себя на страничке в социальной сети Instagram свежую фотографию. На снимке бывший участник реалити-шоу «Дом-2» запечатлен в компании экс-супруги российского исполнителя Прохора Шаляпина – Ларисы Копенкиной. Свою публикацию шоумен сопроводил лестным высказыванием в адрес медийной персоны.Нужно отметить, что Гоген Солнцев в конце нового поста вспоминает даже о Екатерине Терешкович, которой прямо-таки в приказном тоне заявляет, чтобы она не ревновала его.Стоит сказать, что огромнейшее количество интернет-пользователей повергло в шок то, как Гоген Солнцев обращается к своей престарелой супругой. Один за другим они начали буквально требовать от бывшего участника реалити-шоу «Дом-2» показать им свежие фотографии Екатерины Терешкович, которые шоумен на протяжении долгого периода попросту не публикует.На сегодняшний день многие фолловеры уверены, что 63-летняя Екатерина Терешкович осталась недовольна результатами пластических операций и именно поэтому перестала появляться в социальных сетях. Некоторые, к слову, думают, что пенсионерка и вовсе умерла.Следует подчеркнуть, что тема неравных браков в последнее время все больше и больше пользуется популярностью. Вероятней всего, что именно поэтому бракосочетание 37-летнего Гогена Солнцева и 63-летней Екатерины Терешкович многих не удивило.Несколько недель назад престарелая супруга бывшего участника телепроекта «Дом-2» решила сделать подарок своему молодому мужу. Екатерине захотелось немного преобразиться, чтобы чувствовать себя более уверено рядом с Гогеном. Терешкович обратилась за помощью к одному из лучших столичных пластических хирургов, у которого попросила избавить ее от ненавистных морщин на лице.В результате операция, включающая в себя круговую подтяжку лица и блефаропластику, прошла удачно, ведь спустя всего несколько дней звездное семейство Солнцева и Терешкович появилось на многими любимой телепередаче «Прямой эфир» с Андреем Малаховым. На телепрограмме Гоген и Екатерина во всеуслышание решили рассказать, какие все-таки перемены произошли в их совместной жизни.Стоит сказать, что на телепередаче звездную парочку ждал довольно неприятный сюрприз. Дело в том, что во время съемочного процесса были обнародованы некоторые подробности о недавнем прошлом, как Гогена Солнцева, так и Екатерины Терешкович.К примеру, выяснилось, что в то время, пока 63-летняя супруга шоумена восстанавливалась в клинике после операции, 37-летняя телезнаменитость вовсю развлекался с молоденькими девушками в одном из московских ночных клубов. Этой информации, как оказалось, были предоставлены даже доказательства.Блогер Михаил Юханаев представил в студии телепрограммы «Прямой эфир» с Андреем Малаховым видеоролик, на котором невооруженным взглядом видно, как весело проводит время в ночном клубе Гоген Солнцев с несколькими девушками.Конечно же, что 63-летнюю Екатерину Терешкович очень возмутило поведение молодого супруга. Тем не менее, Гогену Солнцеву удалось успокоить жену. К слову, сама пенсионерка также не может прихвастнуть кристально чистой репутацией.Ее единственная наследница, которая также появилась на передаче «Прямой эфир», рассказала, что ее мать всегда отдавала предпочтение разгульному образу жизни, нежели своей семье и детям. Также выяснилось, что в свое время Екатерина пыталась обратить на себя внимание известного российского актера и певца Евгения Горбачука.Нужно сказать, что Гоген Солнцев не смог не заступиться за свою престарелую супругу. Шоумен заявил, что Горбачук сам желал встречаться с Екатериной Терешкович, а на сегодняшний день злословит в ее адрес только потому, что немолодая женщина ему отказала.На данный момент точно сказать сложно, разрешили ли Екатерине уже снять бинты или все-таки нет. Некоторые интернет-пользователи по-прежнему продолжают активно критиковать бывшего участника реалити-шоу «Дом-2», заявляя, что шоумен подверг свою престарелую супругу опасности, разрешив ей в ее возрасте ложиться под нож пластического хирурга.Стоит отметить, что единственная наследница Екатерины Терешкович просто-таки уверена в том, что Гоген Солнцев хочет убить ее родственницу, чтобы заполучить все ее имущество. Против брака шоумена и пенсионерки также выступает мать телезнаменитости – Людмила Кравцова.У женщины даже случился сердечный приступ, когда она узнала о том, что ее 37-летний сын женился на 63-летней женщине. На сегодняшний день очень сложно даже предположить, как именно закончится семейная история Гогена Солнцева и Екатерины Терешкович, тем не менее, многие пользователи Сети уверены, что шоумену на самом деле от пенсионерки нужны только деньги.К слову, невзирая на огромнейшее количество недоброжелателей Гоген Солнцев и Екатерина Терешкович планируют в ближайшее время обзавестись наследниками. Сейчас звездная парочка активно подыскивает суррогатную мать, которая бы смогла выносить им малыша. По словам пенсионерки, она намерена и дальше продолжать работать над своей внешностью и даже мечтает увеличить себе грудь.