Близнецы смогли обмануть функцию Face ID на новом iPhone Xs Max

Как стало известно, один из братьев на 3D-сканере Face ID нового iPhone Xs Max зарегистрировал свое лицо. При этом второй брат предпринял попытку разблокировать экран устройства. Face ID второго близнеца приняла за владельца смартфона, а также подчинилась ему. Братья повторяли такие действия еще два раза. При этом близнец был в кепке и с отросшей щетиной. Сканер Face ID в каждом случае узнавал хозяина в обоих парнях.Разработчиками Apple впервые была внедрена система распознавания лиц в устройстве Phone X. Также Face ID появился в «яблочных» новинках, которые недавно поступили в продажу. В свою очередь купертиновцы признают ненадежность защиты, которая позволяет разблокировать устройство человеку, похожему на потенциального владельца гаджета.