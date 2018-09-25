В Красноярском крае мужчина избил и искусал 3-х месячного ребенка

По свидетельствам женщины, муж рассказал ей о событиях, которые привели к трагедии. Подозреваемый остался с ребенком дома, пока мать погибшего была на работе. Не желая терпеть плачь ребенка, отец предпринял попытки его успокоить, после чего нанес ему два удара рукой по лицу, а также укусил в живот. Выполнив эти действия, мужчина выпил пиво и отправился спать. В настоящее время подозреваемый проходит обследование у врачей, чтобы выявить или опровергнуть наличие каких-либо психических заболеваний.Представители правоохранительных органов проводят расследование, чтобы выяснить точные обстоятельства гибели младенца и сверить их с показаниями матери ребенка.