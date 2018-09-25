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В гипермаркете Санкт-Петербурга посетителю сломали челюсть

В Санкт-Петербурге в гипермаркете подрались два парня. Наряд вневедомственной охраны задержал молодого мужчину, который сломал челюсть посетителю магазина.

В гипермаркете Санкт-Петербурга посетителю сломали челюсть


Инцидент произошёл вечером 24 сентября в торговом центре по улице Бухарестской. Между двумя посетителями произошёл конфликт, в процессе которого 22-летний молодой человек ударил своего 28-летнего противника по голове. Пострадавший получил перелом челюсти и был доставлен в больницу.

На место происшествия прибыли сотрудники подразделения «Росгвардия», они задержали подозреваемого и доставили в полицию. В связи с произошедшим инцидентом в настоящее время проводится проверка, в результате чего будут установлены все обстоятельства, при которых мужчина получил травму челюсти.


 
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Происшествия
Добавил: Алина Сегодня, 15:52

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