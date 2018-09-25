В гипермаркете Санкт-Петербурга посетителю сломали челюсть

Инцидент произошёл вечером 24 сентября в торговом центре по улице Бухарестской. Между двумя посетителями произошёл конфликт, в процессе которого 22-летний молодой человек ударил своего 28-летнего противника по голове. Пострадавший получил перелом челюсти и был доставлен в больницу.На место происшествия прибыли сотрудники подразделения «Росгвардия», они задержали подозреваемого и доставили в полицию. В связи с произошедшим инцидентом в настоящее время проводится проверка, в результате чего будут установлены все обстоятельства, при которых мужчина получил травму челюсти.