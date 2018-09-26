Nissan Qashqai попал в ТОП-3 европейских лидеров по продажам

В августе по статистике автомобиль Nissan Qashqai попал в тройку лидирующих моделей на рынке Европейского Союза. Продажи этой модели заняли более 50% реализации от общего числа.Самой востребованной моделью евросоюза, за прошлый месяц, стал Volkswagen Golf, его продажи выросли на 11%. Второе место занял автомобиль Renault Clio, его реализация возросла на 54%.Тройку лидеров завершил кроссовер Nissan Qashqai, его показатели выросли до 97%. Продажа Nissan Qashqai, по сравнению с прошлым годом, составила более 50% реализации от общего числа .