Vesta Sport может стать самым дорогим авто производства Lada
До конца 2018 года ожидается выход Lada Vesta Sport. Как утверждают источники, машина будет наиболее дорогой среди всех, выпущенных отечественным производителем автомобилей.
Недавно авто было представлено в одном из московских автосалонов и, как выяснилось, седан версия Vesta Sport будет доступен для покупки исключительно в варианте максимально полной комплектации. Впрочем, за определенную плату количество опций, встроенных в автомобиль, можно будет повысить. На текущий момент точная стоимость автомобиля остается неизвестной, однако, она в любом случае будет меняться в зависимости от выбора покупателя. Эксперты полагают, что минимальная цена Vesta Sport составит порядка 900 тысяч рублей. Максимальная же комплектация оценивается в миллион рублей.
Напомним, что Lada Vesta CNG в наиболее дорогом варианте, стоит 898 900 рублей. Впрочем, Оценить достоинства автомобиля, а также сделать выводы, касательно соотношения цены и качества, можно будет уже этой осенью.
Недавно авто было представлено в одном из московских автосалонов и, как выяснилось, седан версия Vesta Sport будет доступен для покупки исключительно в варианте максимально полной комплектации. Впрочем, за определенную плату количество опций, встроенных в автомобиль, можно будет повысить. На текущий момент точная стоимость автомобиля остается неизвестной, однако, она в любом случае будет меняться в зависимости от выбора покупателя. Эксперты полагают, что минимальная цена Vesta Sport составит порядка 900 тысяч рублей. Максимальная же комплектация оценивается в миллион рублей.
Напомним, что Lada Vesta CNG в наиболее дорогом варианте, стоит 898 900 рублей. Впрочем, Оценить достоинства автомобиля, а также сделать выводы, касательно соотношения цены и качества, можно будет уже этой осенью.
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Добавил: Максим Бэр Сегодня, 15:40