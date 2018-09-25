Vesta Sport может стать самым дорогим авто производства Lada

Недавно авто было представлено в одном из московских автосалонов и, как выяснилось, седан версия Vesta Sport будет доступен для покупки исключительно в варианте максимально полной комплектации. Впрочем, за определенную плату количество опций, встроенных в автомобиль, можно будет повысить. На текущий момент точная стоимость автомобиля остается неизвестной, однако, она в любом случае будет меняться в зависимости от выбора покупателя. Эксперты полагают, что минимальная цена Vesta Sport составит порядка 900 тысяч рублей. Максимальная же комплектация оценивается в миллион рублей.Напомним, что Lada Vesta CNG в наиболее дорогом варианте, стоит 898 900 рублей. Впрочем, Оценить достоинства автомобиля, а также сделать выводы, касательно соотношения цены и качества, можно будет уже этой осенью.