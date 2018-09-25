В Сети появились фото, доказывающие, что на концерте Ольги Бузовой в Челибинске был пустой зал
Несколько дней назад популярная певица и ведущая телепроекта «Дом-2» Ольга Бузова отправилась вместе со своим шоу «Под звуки поцелуев» в Челябинск, где выступила на сцене ледового дворца «Трактор арена».
Как обычно на своей странице в социальной сети Instagram за несколько дней до концерта девушка анонсировала событие и пригласила всех поклонников, поэтому публика не сомневалась, что посмотреть на звезду такого масштаба придет огромное количество людей.
Однако, в день выступления Бузовой в Сети появились фотографии с геолокацией «Трактор арены», на которых видно, что практически все места для зрителей пустые, а фан-зона не забилась и на половину.
Сама же певица после концерта выложила в свой микроблог ролик с концерта, в котором кажется, что фанатов пришло очень много.
По мнению хейтеров, это провал. Они уверены, что монтажер видео просто добавил несколько десятков, а то и сотен людей при создании, дабы не занижать репутацию Оли и создать видимость ее популярности.
Кроме того, недоброжелатели никак не нарадуются новостям о том, что выступления Бузовой массово отменяются, ведь это говорит о том, что они были правы и ведущая телестройки действительно является бесталанной «однодневкой» и интерес к ее персоне практически угас.
Как обычно на своей странице в социальной сети Instagram за несколько дней до концерта девушка анонсировала событие и пригласила всех поклонников, поэтому публика не сомневалась, что посмотреть на звезду такого масштаба придет огромное количество людей.
Однако, в день выступления Бузовой в Сети появились фотографии с геолокацией «Трактор арены», на которых видно, что практически все места для зрителей пустые, а фан-зона не забилась и на половину.
Сама же певица после концерта выложила в свой микроблог ролик с концерта, в котором кажется, что фанатов пришло очень много.
По мнению хейтеров, это провал. Они уверены, что монтажер видео просто добавил несколько десятков, а то и сотен людей при создании, дабы не занижать репутацию Оли и создать видимость ее популярности.
Кроме того, недоброжелатели никак не нарадуются новостям о том, что выступления Бузовой массово отменяются, ведь это говорит о том, что они были правы и ведущая телестройки действительно является бесталанной «однодневкой» и интерес к ее персоне практически угас.
ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 14:34