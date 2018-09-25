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В Сети появились фото, доказывающие, что на концерте Ольги Бузовой в Челибинске был пустой зал

Несколько дней назад популярная певица и ведущая телепроекта «Дом-2» Ольга Бузова отправилась вместе со своим шоу «Под звуки поцелуев» в Челябинск, где выступила на сцене ледового дворца «Трактор арена».

В Сети появились фото, доказывающие, что на концерте Ольги Бузовой в Челибинске был пустой зал


Как обычно на своей странице в социальной сети Instagram за несколько дней до концерта девушка анонсировала событие и пригласила всех поклонников, поэтому публика не сомневалась, что посмотреть на звезду такого масштаба придет огромное количество людей.

Однако, в день выступления Бузовой в Сети появились фотографии с геолокацией «Трактор арены», на которых видно, что практически все места для зрителей пустые, а фан-зона не забилась и на половину.

Сама же певица после концерта выложила в свой микроблог ролик с концерта, в котором кажется, что фанатов пришло очень много.

В Сети появились фото, доказывающие, что на концерте Ольги Бузовой в Челибинске был пустой зал


По мнению хейтеров, это провал. Они уверены, что монтажер видео просто добавил несколько десятков, а то и сотен людей при создании, дабы не занижать репутацию Оли и создать видимость ее популярности.

Кроме того, недоброжелатели никак не нарадуются новостям о том, что выступления Бузовой массово отменяются, ведь это говорит о том, что они были правы и ведущая телестройки действительно является бесталанной «однодневкой» и интерес к ее персоне практически угас.


 
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ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 14:34

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