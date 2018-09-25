Ученые обнаружили полностью отказавшихся от секса термитов

Ранее науке были известны лишь некоторые виды пчел и муравьев, которые могут размножаться без участия мужских особей. Термитов считали одним из многих других видов насекомых, у которых присутствует равноправие полов, так как количество мужских и женских особей было примерно равно. Ученые полагали, что существа, способные оплодотворять сами себя, не способны выживать в течение долгого времени, так как паразиты внутри них размножаются быстрее жертв. Новая информация опровергают эту теорию. Как выяснилось, практически все термиты каждого типа, обнаруженные учеными, являются родственниками.Феномен “непорочного зачатия” предполагает наличие мужских половых клеток у женской особи, однако ученые не смогли заметить и намека на их присутствие даже у королев муравьев, которые активно откладывали яйца. Как оказалось, самооплодотворение, с точки зрения эволюции, не уступает обычному способу размножения.