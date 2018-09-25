Новый Audi R8 может выйти в варианте с задним приводом

Всего было продано около 999 экземпляров заднеприводных Audi R8. Эта модель спортивного бренда пользовалась огромной популярностью. По неизвестным причинам немецкий производитель перестал выпускать Audi R8 (RWS) с задним приводом и любители спортивных автомобилей начали приобретать Lamborghini Huracan 580-2.Что бы не потерять клиентов, разработчики планируют возродить модель Audi 8R (RWS), оснащённую задним приводом. Точно не установлено будет ли бренд выпущен в ограниченном количестве или же производство Audi 8R будет поставлено на поток.