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Новый Audi R8 может выйти в варианте с задним приводом

В конце 2018 года должна состояться официальная презентация новой версии немецкого бренда Audi R8. В данный момент разработчики планируют возродить модель Audi R8(RWS) оснащённую задним приводом.

Новый Audi R8 может выйти в варианте с задним приводом


Всего было продано около 999 экземпляров заднеприводных Audi R8. Эта модель спортивного бренда пользовалась огромной популярностью. По неизвестным причинам немецкий производитель перестал выпускать Audi R8 (RWS) с задним приводом и любители спортивных автомобилей начали приобретать Lamborghini Huracan 580-2.

Что бы не потерять клиентов, разработчики планируют возродить модель Audi 8R (RWS), оснащённую задним приводом. Точно не установлено будет ли бренд выпущен в ограниченном количестве или же производство Audi 8R будет поставлено на поток.


 
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Добавил: Печкурова Татьяна Вчера, 23:31

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