Новый Audi R8 может выйти в варианте с задним приводом
В конце 2018 года должна состояться официальная презентация новой версии немецкого бренда Audi R8. В данный момент разработчики планируют возродить модель Audi R8(RWS) оснащённую задним приводом.
Всего было продано около 999 экземпляров заднеприводных Audi R8. Эта модель спортивного бренда пользовалась огромной популярностью. По неизвестным причинам немецкий производитель перестал выпускать Audi R8 (RWS) с задним приводом и любители спортивных автомобилей начали приобретать Lamborghini Huracan 580-2.
Что бы не потерять клиентов, разработчики планируют возродить модель Audi 8R (RWS), оснащённую задним приводом. Точно не установлено будет ли бренд выпущен в ограниченном количестве или же производство Audi 8R будет поставлено на поток.
Всего было продано около 999 экземпляров заднеприводных Audi R8. Эта модель спортивного бренда пользовалась огромной популярностью. По неизвестным причинам немецкий производитель перестал выпускать Audi R8 (RWS) с задним приводом и любители спортивных автомобилей начали приобретать Lamborghini Huracan 580-2.
Что бы не потерять клиентов, разработчики планируют возродить модель Audi 8R (RWS), оснащённую задним приводом. Точно не установлено будет ли бренд выпущен в ограниченном количестве или же производство Audi 8R будет поставлено на поток.
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Добавил: Печкурова Татьяна Вчера, 23:31