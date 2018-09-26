В официальном интернет-магазине началась продажа смартфона Oppo A5

При этом в магазине на данный вид товара до 14 октября распространяется акция, в рамках которой покупатель может получить в подарок фирменные рюкзак с логотипом футбольного клуба FC Barcelona и селфи-палку.Смартфон Oppo A5 работает под управлением мощного 8-ядерного процессора Snapdragon 450. На борту устройства установлено 4 ГБ оперативной памяти, объем внутренней памяти составляет 32 ГБ, ее можно увеличить за счет съемных флэш-карт. Объемный аккумулятор емкостью 4230 мАч поддерживает до 18 часов работы смартфона без подзарядки.Более 80% фронтальной панели занимает 6,2-дюймовый дисплей. Двойная камера, оборудованная 13 и 2 МП модулями, позволяет делать широкоугольные фотографии и снимки с эффектом боке. При этом система подавления шумов позволяет делать качественные фотографии при плохом освещении. Кроме того, смартфон поддерживает технологию AI SelfieTune 2.0 и другие интеллектуальные режимы.