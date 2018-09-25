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Никита Кузнецов заявил, что Ольга Бузова стала популярна благодаря разводу с Дмитрием Тарасовым

Бывший участник «Дома-2» Никита Кузнецов спустя год после ухода за ворота практически пропал из новостей про самый популярный телепроект в стране. На данный момент он занимается госзакупками и продажами, однако какими именно не известно.

Никита Кузнецов заявил, что Ольга Бузова стала популярна благодаря разводу с Дмитрием Тарасовым


Напомним, периметр молодой человек покинул вместе с Дариной Маркиной. Ребята выиграли в конкурсе «Человек года» и получили обещанные руководством ключи от квартиры в Москве, но спустя несколько месяцев они расстались и сейчас судьба этой недвижимости пока не решена.

Стоит отметить, что с момента расставания экс-герой реалити-шоу так и не нашел себе новую избранницу. Впрочем, вполне возможно, что у парня все-таки есть отношения, ведь свою личную жизнь он предпочитает держать в тайне, а вот поговорить о «Доме-2» он не упускает возможности.

Так, несколько дней назад на своей странице в социальной сети Instagram Никита решил порассуждать на тему популярных отечественных певцов, которые ради новой аудитории слушателей готовы кардинально поменять подачу и стиль исполнения.

Никита Кузнецов заявил, что Ольга Бузова стала популярна благодаря разводу с Дмитрием Тарасовым


В частности, Кузнецов привел в пример Филиппа Киркорова и Николая Баскова, которые значительно «омолодили» свои песни и стали интересны современным тинейджерам. Не забыл он и про свою бывшую наставницу Ольгу Бузову, которая стала очень востребованной в шоу-бизнесе, не имея при этом вокальных данных.

Никита Кузнецов заявил, что Ольга Бузова стала популярна благодаря разводу с Дмитрием Тарасовым


«Маркетинг всё-таки добрался до России! Бузова стала первой, кто только с помощью грамотной «упаковки» и подачи, не имея никаких способностей к этому, стала мега популярна и интересна народу. Грамотно использовав историю с Тарасовым, она омытая слезами всех брошенных женщин России, просто вскочила на помост воротил шоу-бизнеса», - написал молодой человек.


Стоит отметить, что многие подписчики согласились с мнением Никиты, особенно с тем, что поющая телеведущая забралась на вершину отечественной эстрады лишь благодаря разводу с футболистом.


 
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ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 14:02

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