"Квартирный вопрос": Телеведущая Наталья Мальцева рассказала о борьбе с онкологией

Из-за серьёзного заболевания артистке пришлось на два года переехать в Израиль, где она получала необходимое лечение и проходила реабилитацию. По совам Натальи Мальцевой, ей совершенно не хочется вспоминать о тяжёлом периоде в её жизни, при этом она отмечает, что болезнь её многому научила.49-летней телеведущей помог победить онкологию её супруг, именно он пришёл на помощь и оказал поддержку в сложный жизненный период актрисы. В настоящее время Наталья Мальцева чувствует себя счастливой в личной жизни и в профессиональной деятельности, она с позитивом воспринимает испытания, выпавшие на её долю. Звезда снова вернулась на телевидение, где стала ведущей утреннего шоу «Мальцева».