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Skoda рассекретила интерьер кроссовера Skoda Kodiaq RS

Чешская компания Skoda в рамках парижского автосалона покажет самый быстрый современный кроссовер версии Skoda Kodiaq RS. Транспортное средство наделят мощнейшей в «арсенале» марки дизельной установкой, а также немного другой внешностью.

Skoda рассекретила интерьер кроссовера Skoda Kodiaq RS


Чехи накануне в Сети выложили фото интерьера кроссовера версии Skoda Kodiaq RS. Отделка салона транспортного средства включает карбон, алькантару, пластик. Транспортное средство оснащается другой панелью приборок, мультифункциональным рулем, накладками на педали из надёжной нержавеющей стали, а также креслами спортивного образца. Авто спереди от стандартной версии Skoda Kodiaq отличается более агрессивным обликом. Транспортное средство также оснащается полностью светодиодными фарами, 20-дюймовыми легкосплавными колесными, усиленными передними стойками. В кроссовере Skoda Kodiaq RS устанавливается дизельная «четверка» 2.0 на 240 л.с. Она сочетается с полным приводом, а также РКПП.

Версия Skoda Kodiaq RS не успела ещё дебютировать, став уже рекордсменом. Авто под управлением профессиональной гонщицы Сабины Шмиц смогло «Северную петлю» преодолеть за 9 мин 29,84 сек.


 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 14:44

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