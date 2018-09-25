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Ученые: Земляне находятся на нулевом уровне развития цивилизации из пяти возможных

Российский физик заявил, что на сегодняшний день человечество находится на нулевом уровне шкалы развития. Следующие сто лет покажут, сможет ли человечество сдвинуться с мертвой точки или же его ждет вымирание.

Ученые: Земляне находятся на нулевом уровне развития цивилизации из пяти возможных


Николай Семенович Кардашев создал для измерения технологического уровня развития цивилизаций специальную шкалу. Изначально она имела три уровня развития, определяющих количество потребления энергии, но впоследствии она была дополнена последователями ученого до пяти уровней.

Первые два уровня шкалы: типы I и II указывают на то, что развитая цивилизация подчинила себе энергию звезды. При этом на втором уровне технический прогресс позволяет контролировать звезду и протекающие в ее недрах процессы. Цивилизация III типа становится практически неуничтожимой по той причине, что ее представители далеко ушли от органической основы, превратившись в кибернетические организмы.

Цивилизации последних двух типов IV и V развились до возможности совершать галактические путешествия с помощью машины времени. Однако таковая машина потребует энергии намного выше, чем генерирует звезда. По мнению Кардашева, если человечество через 100 лет достигнет I уровня развития, то в течение следующего века есть все шансы развиться до V уровня.


 
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Наука
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 16:18

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