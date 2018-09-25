Поломка магнитолы стала причиной возврата нового авто обратно в салон
Закон бесстрастен, поэтому взвесив все за и против, полезно иной раз подать иск в суд на нерадивого продавца, отмечают юристы компании «Возврат Авто», вот уже несколько лет специализирующейся на тяжбах с автосалонами, автодилерами и автопроизводителями. Отстаивая свои права в суде, мы помогаем упрощению возврата и замены неисправных автомобилей в случае, если поломка проявилась не позже чем через 15 дней после покупки.
Автоюристы из «Возврат Авто» ежедневно сталкиваются с расстроенными автолюбителями, уплатившими немалые деньги за дефективное авто, которое автодилер не собирается менять или принимать обратно. Если поломка была обнаружена в течение 15 дней со дня покупки, новоиспеченный владелец авто может требовать защиты своих прав потребителя через суд. И суд будет на его стороне истца, уверяют законники.
Например, запомнившийся всем случай с неработающей магнитолой в салоне нового Land Rover. Казалось бы, пустяк, но изначально автомобиль продавался с заявленными характеристиками, в числе которых и работающая магнитола. Не став тратить время и нервы на хождение по автосервисами, хозяйка Land Rover обратилась к профессионалам, и юристы «Возврат Авто» быстро уладили дело через суд. В итоге автолюбительнице заменили авто с неработающей характеристикй на полноценное. «Мы просто восстановили ее права», — пояснил глава юридической компании Андрей Родичев.
Довольно необычная практика для Петербурга, защита прав потребителей во всех сферах является залогом повышения культуры торговли. Сотни судебных исков, похожих на случай с магнитолой, были улажены юристами из «Возврат Авто», которые действовали по нормам законодательства. Например, претензии владелицы Land Rover к автосалону были обоснованы: несоответствие заявленных характеристик, обнаруженный в указанный законом 15-дневный срок.
Эксперты отмечают, что зачастую подобные недоразумения решить легко, если автосалон идет навстречу клиенту. Но это, скорее, исключение из правил. Обычно начинается спор, назначение эксперитизы, трата рабочего и личного времени, бесконечные поездки вместо того, чтобы по-деловому оперативно заменить авто на полноценное.
Поэтому юристы рекомендуют не тратить силы на ремонт авто, а осуществить возврат автомобиля по гарантии.
Автосалон не имеет права отказать, если вы потребуете заменить автомобиль с неработающей деталью на новый, где все функционирует. Однако, помните, что такое возможно лишь в 15-дневный срок после покупки авто, позже будет сложнее. Эксперты из «Возврат Авто» поясняют:
«Возврат автомобиля продавцу с выплатой компенсации покупателю побуждает производителей тщательнее следить за качеством своих машин, чтобы исключить поставку некачественных машин. Помогая своим клиентам и отстаивая их интересы. «Возврат Авто» вносит свою лепту и в развитие мирового автопрома».
Юристы получают гонорар лишь после победы в суде и взыскания суммы. Компания оказывает весь спектр юридических услуг от подготовки и подачи документов в суд до ведения исполнительного производства.
Автоюристы из «Возврат Авто» ежедневно сталкиваются с расстроенными автолюбителями, уплатившими немалые деньги за дефективное авто, которое автодилер не собирается менять или принимать обратно. Если поломка была обнаружена в течение 15 дней со дня покупки, новоиспеченный владелец авто может требовать защиты своих прав потребителя через суд. И суд будет на его стороне истца, уверяют законники.
Например, запомнившийся всем случай с неработающей магнитолой в салоне нового Land Rover. Казалось бы, пустяк, но изначально автомобиль продавался с заявленными характеристиками, в числе которых и работающая магнитола. Не став тратить время и нервы на хождение по автосервисами, хозяйка Land Rover обратилась к профессионалам, и юристы «Возврат Авто» быстро уладили дело через суд. В итоге автолюбительнице заменили авто с неработающей характеристикй на полноценное. «Мы просто восстановили ее права», — пояснил глава юридической компании Андрей Родичев.
Довольно необычная практика для Петербурга, защита прав потребителей во всех сферах является залогом повышения культуры торговли. Сотни судебных исков, похожих на случай с магнитолой, были улажены юристами из «Возврат Авто», которые действовали по нормам законодательства. Например, претензии владелицы Land Rover к автосалону были обоснованы: несоответствие заявленных характеристик, обнаруженный в указанный законом 15-дневный срок.
Эксперты отмечают, что зачастую подобные недоразумения решить легко, если автосалон идет навстречу клиенту. Но это, скорее, исключение из правил. Обычно начинается спор, назначение эксперитизы, трата рабочего и личного времени, бесконечные поездки вместо того, чтобы по-деловому оперативно заменить авто на полноценное.
Поэтому юристы рекомендуют не тратить силы на ремонт авто, а осуществить возврат автомобиля по гарантии.
Автосалон не имеет права отказать, если вы потребуете заменить автомобиль с неработающей деталью на новый, где все функционирует. Однако, помните, что такое возможно лишь в 15-дневный срок после покупки авто, позже будет сложнее. Эксперты из «Возврат Авто» поясняют:
«Возврат автомобиля продавцу с выплатой компенсации покупателю побуждает производителей тщательнее следить за качеством своих машин, чтобы исключить поставку некачественных машин. Помогая своим клиентам и отстаивая их интересы. «Возврат Авто» вносит свою лепту и в развитие мирового автопрома».
Юристы получают гонорар лишь после победы в суде и взыскания суммы. Компания оказывает весь спектр юридических услуг от подготовки и подачи документов в суд до ведения исполнительного производства.
Авто
Добавил: Роман Сегодня, 13:13