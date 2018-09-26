Новые смартфоны iPhone XS и XS Max уступили iPhone X по длительности работы

Для проведения эксперимента специалисты решили использовать работу гаджетов в браузере в сетях 4G при этом режим True Tone был отключен, а яркость экрана составляла 150 кд/м2. В результате модель iPhone XS Max проработала 10 часов 38 минут, iPhone XS продержался 9 часов 41 минуту, а прошлогодний iPhone X – 10 часов 49 минут.Стоит отметить, что абсолютным победителем среди испытуемых смартфонов стал Huawei P20 Pro, его батареи хватило на 14 часов 13 минут. Второе место занял Google Pixel 2 XL с показателями 12 часов 09 минут, а на третьем расположился Samsung Galaxy Note 9 с продолжительностью работы в течение 11 часов 26 минут.