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Новые смартфоны iPhone XS и XS Max уступили iPhone X по длительности работы

Представители компании Apple уверяют, что iPhone XS должен работать дольше, чем iPhone. Эксперты решили проверить, на сколько времени хватает одной зарядки нового смартфона и других современных девайсов.

Новые смартфоны iPhone XS и XS Max уступили iPhone X по длительности работы


Для проведения эксперимента специалисты решили использовать работу гаджетов в браузере в сетях 4G при этом режим True Tone был отключен, а яркость экрана составляла 150 кд/м2. В результате модель iPhone XS Max проработала 10 часов 38 минут, iPhone XS продержался 9 часов 41 минуту, а прошлогодний iPhone X – 10 часов 49 минут.

Стоит отметить, что абсолютным победителем среди испытуемых смартфонов стал Huawei P20 Pro, его батареи хватило на 14 часов 13 минут. Второе место занял Google Pixel 2 XL с показателями 12 часов 09 минут, а на третьем расположился Samsung Galaxy Note 9 с продолжительностью работы в течение 11 часов 26 минут.


 
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Добавил: Алина Сегодня, 03:31

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