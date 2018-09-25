Ирина Пинчук скопировала имидж у Елены Хроминой

Так, к примеру, девушка объявила себя парой с Саймоном Марданшином, но их роман закончился, так и не успев начаться, поэтому она снова стала одиночкой. После этого Ира обратила внимание на Захара Саленко и параллельно ходила на свидание с Василием Юрченко и Никитой Шалюковым.На данный момент Пинчук остановила свой выбор на Захаре и хоть заселяться с ним в одну комнату она не спешит, однако ходит с ним на романтики, обнимается и даже целуется.Также стало известно о том, что с началом новых отношений участница решила сменить свой образ. Она нарастила волосы, покрасила их, а также добавила несколько седых прядей. На своей странице в Instagram Ира опубликовала фото результата, благодаря которому пользователи Сети смогли понять, что она полностью скопировала имидж у Елены Хроминой, сделавшей такую же прическу несколькими днями ранее.Стоит отметить, что между этими двумя звездами реалити-шоу идет негласная война из-за Саймона Марданшина. В своем микроблоге, а также в интервью Лена несколько раз негативно высказывалась в адрес Пинчук и откровенно высмеивала ее, а та в ответ лишь улыбалась, говоря, что Хромина все еще любит Сэма, а потому так себя ведет.