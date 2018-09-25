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В Ижевске пьяный врач изнасиловал пациентку после осмотра

В городе Ижевск, столице Удмурствкой Республики, ЛОР изнасиловал пациентку, будучи в состоянии алкогольного опьянения. Девушка заявила в полицию.

В Ижевске пьяный врач изнасиловал пациентку после осмотра


32-летняя пациентка пришла на прием к своему врачу ЛОРу, который накануне удалил ей миндалины. Последствия операции протекали сложно, и девушка решила пойти на консультацию. Однако врач не соблюдал профессиональную этику: распивал спирт и заставил выпить ее, затем приступил к плановому осмотру, который закончился изнасилованием. Никакого сопротивления потерпевшая оказать не смогла, так как была слишком слаба из-за состояния здоровья.

По словам пациентки, врач приказал молчать о случившемся, но она сразу обратилась в полицию и заявила об изнасиловании. На сегодняшний день врач отстранен от служебных обязанностей и находится под арестом. Заведено уголовное производство.


 
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Происшествия
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 12:47

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