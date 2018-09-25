Представители Toyota - Gazoo Racing намекнули на появление купе Toyota GT86 GR Sport

По всей видимости, она получит ряд косметических, а также технических улучшений. На японском авторынке в июле начались реализации GT86 в вариации GR Sport. Это самый скромный вариант в линейке «заряженных» авто с индексом GR. Версию Toyota GT86 GR Sport наделили тормозами Brembo, 17-дюймовыми колесами, агрессивным передним бампером с небольшими спойлерами, расположенными по бокам. В свою очередь техническая начинка осталась прежней. Речь идёт о двухлитровом «оппозитнике» мощностью на 207 «лошадок» с механической КПП, а также на 200 «лошадок» с «автоматом». Также в Японии доступна GT86 версии GR, которая ориентирована на фанатов трек-дней. Стоит отметить, что купе оснащается прочими амортизаторами, алюминиевыми коваными колесами Rays, креслами Recaro, усиленными тормозными механизмами.Вариация от Gazoo Racing должна также появиться у флагманской версии седана Toyota Century. На таком авто приехал на совещание японской ассоциации производителей авто JAMA Акио Тоеда, являющийся главой компании. Century GRMN пока имеется в единственном экземпляре. От обычного седана данная вариация отличается решеткой радиатора, аэродинамическим обвесом, колесными дисками.