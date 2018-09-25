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Ольга Рапунцель подставила Алену Савкину, заявив, что у нее уже есть квартира

Несколько дней назад участники телепроекта «Дом-2» Ольга Рапунцель и Дмитрий Дмитренко получили долгожданный отпуск и вместе со своей пятимесячной дочерью Василисой отправились во Владивосток, дабы родственники познакомились с малышкой.

На своей странице в социальной сети Instagram молодая мамочка ежедневно публикует фотографии с отдыха, а также детально рассказывает обо всем, что происходит в их с Димой семье.

Ольга Рапунцель подставила Алену Савкину, заявив, что у нее уже есть квартира


Так, к примеру, Оля рассказала, что остановились они в квартире у ее младшей сестры Алены, а также пару дней провели на базе отдыха, где наслаждались последними теплыми деньками лета и показывали Василисе море.

«Мы классно провели время в кругу родных и близких, помимо моей любимой бабушки и мамы Димы, с нами были сестры моего мужа, много деток. Другой день мы ездили к ним в гости, а так мы остановились в квартире моей сестры Аленки, на пару дней съездили на базу отдыха, там провели отлично время, нашему цветочку Василёчку показали море. В общем наш отпуск заканчивается, и мы скоро отправимся домой в Москву, но мы будем сюда возвращаться к своим родным», - написала она.


Внимательные пользователи Сети тут же обратили внимание на то, насколько тонко Рапунцель подставила Савкину, заявив, что у нее уже есть квартира во Владивостоке, поэтому ее будущий ребенок жильем обеспечен, а вот у них с Димой нет собственной недвижимости, а потому победа в конкурсе «Человек года» им необходима больше.


 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 12:40

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