Беременная Мария Порошина после развода не чувствует радости

Изначально Мария Порошина не планировала так рано афишировать свою беременность, однако репортеры быстро прознали о положении актрисы. Фанаты подумали, что ребенок станет четвертым для артистки и ее мужа Ильи Древнова, однако на тот момент они уже официально были разведены.Сейчас, по словам Марии Порошиной, она живет надеждой и ожиданием счастья, но в подробностях о новой жизни пока не спешит рассказывать. Развод с мужем после 17 лет совместной жизни для нее достался нелегко, но она думает, что они все же останутся в добрых отношениях, чтобы сохранить благоприятную атмосферу для своих детей.