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Беременная Мария Порошина после развода не чувствует радости

После развода с Ильей Древновым и объявления о беременности Мария Порошина не чувствует радости и облегчения. Актриса считает, что иного выбора у нее не было и свой поступок расценивает объективным, однако сейчас ей предстоит пережить кризисный период и только потом она снова выйдет замуж.

Беременная Мария Порошина после развода не чувствует радости


Изначально Мария Порошина не планировала так рано афишировать свою беременность, однако репортеры быстро прознали о положении актрисы. Фанаты подумали, что ребенок станет четвертым для артистки и ее мужа Ильи Древнова, однако на тот момент они уже официально были разведены.

Сейчас, по словам Марии Порошиной, она живет надеждой и ожиданием счастья, но в подробностях о новой жизни пока не спешит рассказывать. Развод с мужем после 17 лет совместной жизни для нее достался нелегко, но она думает, что они все же останутся в добрых отношениях, чтобы сохранить благоприятную атмосферу для своих детей.


 
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ШоуБиз
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 14:58

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