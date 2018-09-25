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Уфологи: На дне Байкала обитают пришельцы с Нибиру

Уфологи утверждают, что в толще озера Байкал скрывается флот пришельцев с Нибиру. Космонавты МКС несколько лет назад обнаружили странные области тонкого льда округлой формы по обеим сторонам подводного хребта водоёма.

Уфологи: На дне Байкала обитают пришельцы с Нибиру


Байкал расположен в южной части Сибири, учёные его считают самым загадочным озером, дно которого покрыто 7-километровым слоем водорослей, скрывающим множество тайн. Специалисты по внеземным цивилизациям олагают, что на дне Байкала обитают пришельцы с Нибиру. Некоторые островки Великого Байкала до сих пор никому не удавалось посетить, при любых попытках приблизиться к ним поднимается встречный ветер или начинается шторм. По мнению уфологов, в этих местах скрывается флот пришельцев, а доступ к нему преграждают военные технологии инопланетян. По их словам, подтверждением этому является совпадение землетрясения на озере и появление Нибиру.

Уфологи: На дне Байкала обитают пришельцы с Нибиру


Также доказательством являются фотографии поверхности Байкала, которые были сделаны с борта космической станции. На них отчётливо видно, что слой ледяной поверхности озера в некоторых местах намного тоньше, так как учёные не смогли объяснить этот феномен, уфологи решили, что это следы от кораблей пришельцев. Ещё одним доказательством присутствия на озере пришельцев являются каналы правильной формы, образующиеся в особенно сильные морозы. По мнению экспертов, эти следы оставляют инопланетные корабли после передислокации.


 
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Добавил: Алина Сегодня, 14:30

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