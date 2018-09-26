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Ученые: В теории заговоров верят личности с определенными когнитивными способностями

Американские ученые провели исследования и выяснили, что в теории заговоров верят люди, обладающие определенными способностями когнитивных функций. Результаты опубликованы в научных изданиях.

Ученые: В теории заговоров верят личности с определенными когнитивными способностями


На сегодняшний день само понятие «теория заговора» стало очень популярным. Например, бывший лидер США Барак Обама не имел гражданства государства, которым управлял, а космический корабль «Аполлон» не садился на Луне, это все была постановка. А с приходом к власти Дональда Трампа и вовсе количество заговоров увеличивается каждый день. Однако ученые решили проверить, какие именно люди способны воспринимать всерьез подобную информацию.

В опросе приняли участие около 1200 тыс. взрослых людей. Для чистоты эксперимента у подопытных сначала выясняли их личностные характеристики, а потом каждого из них просили рассказать свое отношение к заговорам. Итоги исследований показали ученым, что самым четким показателем к способности верить в «заговорческие» идеи являются именно черты характера, которые свойственны такому заболеванию как шизотипия (вяло текущая шизофрения). У таких людей особенное восприятие внешнего мира, он кажется им опасным, ненадежным и подозрительным.

Также авторы проекта подчеркнули, что человек с когнитивными расстройствами склонен верить в существование теории заговора. Они считают, что такие «отклонения» от нормы могут помочь людям разобраться с собственной интуицией.


 
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Наука
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 00:01

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