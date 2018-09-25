АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: Квантовые датчики помогут обнаружить темную материю
EUR 77.68 USD 66.16
Курс валют на 25.09.2018

Смартфон Vivo V11 со сканером отпечатков пальцев оценён в 17 990 рублей

Известная ранее стоимость новинки 29 990 рублей будет снижена до 17 990 рублей. Такая цена будет установлена 29 сентября на старте продаж.

Смартфон Vivo V11 со сканером отпечатков пальцев оценён в 17 990 рублей


Только 29 сентября в магазине «М-Видео» в «МЕГА Белая Дача» поклонники новинок смогут приобрести смартфон Vivo V11 с подэкранным сканером отпечатков пальцев, за 17 990 руб. Далее установится ранее оговорённая цена 29 990 руб.

К основным техническим характеристиками смартфона относятся: 6,41-дюймовый дисплей; основная двойная камера 12+5 Мп; фронтальная камера на 25 Мп; 8-ядерный процессор с оперативной и встроенной памятью; аккумулятор ёмкостью3400 мАч с функцией быстрой зарядки.


 
Добавить в мои источники Я.Новости
Технологии
Добавил: Печкурова Татьяна Сегодня, 21:01

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Смартфон Vivo V11 со сканером отпечатков пальцев
Ученые определили состав препарата для блокировки
Ляйсан Утяшева озадачила поклонников странным
Беременная Ксения Собчак назвала себя хабалкой
Иван Барзиков осудил Валерия Блюменкранца за
Назван способ повышения трудоспособности офисных
Стас Михайлов показал трогательные фотографии с
Эксперты «Билайн» составили характерный портрет
Александра Черно должна государству еще около 800
Учёные: Жизнь на Марсе могла существовать под
Элине Камирен пришлось продать свой аккаунт в
Ани Лорак раскрыла секрет женского счастья
Apple выпустила финальную версию фирменной ОС
Ученые: Квантовые датчики помогут обнаружить
Mercedes-AMG Project One бросило вызов по
В штате Юта спутниковая карта Google Earth
Дана Борисова раскрыла тайну гонораров на «Битве
По мнению фолловеров, Дарья Пынзарь неудачно
Эксперты "Автостата" составили ТОП самых
Конспирологи опровергли существование НЛО
Близнецы смогли обмануть функцию Face ID на новом
Дочь Федосеевой – Шукшиной в тайне от матери
Ольгу Бузову раскритиковали за болезненный вид на
Nissan Note получил обновленную версию Nismo S
Ученые обнаружили полностью отказавшихся от секса
Нейросети "Яндекс" улучшили качество советских
Вера Брежнева в Милане блеснула на подиуме в
Apple iPhone XS Max в тесте AnTuTu установил
По мнению публики, новый избранник Виктории Бони
«Беременные» снимки экс-участницы «Дома-2»
Просмотреть все новости