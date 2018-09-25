Смартфон Vivo V11 со сканером отпечатков пальцев оценён в 17 990 рублей
Известная ранее стоимость новинки 29 990 рублей будет снижена до 17 990 рублей. Такая цена будет установлена 29 сентября на старте продаж.
Только 29 сентября в магазине «М-Видео» в «МЕГА Белая Дача» поклонники новинок смогут приобрести смартфон Vivo V11 с подэкранным сканером отпечатков пальцев, за 17 990 руб. Далее установится ранее оговорённая цена 29 990 руб.
К основным техническим характеристиками смартфона относятся: 6,41-дюймовый дисплей; основная двойная камера 12+5 Мп; фронтальная камера на 25 Мп; 8-ядерный процессор с оперативной и встроенной памятью; аккумулятор ёмкостью3400 мАч с функцией быстрой зарядки.
Только 29 сентября в магазине «М-Видео» в «МЕГА Белая Дача» поклонники новинок смогут приобрести смартфон Vivo V11 с подэкранным сканером отпечатков пальцев, за 17 990 руб. Далее установится ранее оговорённая цена 29 990 руб.
К основным техническим характеристиками смартфона относятся: 6,41-дюймовый дисплей; основная двойная камера 12+5 Мп; фронтальная камера на 25 Мп; 8-ядерный процессор с оперативной и встроенной памятью; аккумулятор ёмкостью3400 мАч с функцией быстрой зарядки.
Технологии
Добавил: Печкурова Татьяна Сегодня, 21:01