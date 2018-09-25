«Даже участницы «Холостяка» не позволяли себе такую грязь»: Ольга Бузова разгневана на героев реалити-шоу «Замуж за Бузову»

«Я обожаю Италию и готова приезжать в туда снова и снова. Спасибо любимому «ТНТ» за ту красоту и те романтики, который вы устраивали для меня и претендентов на мое сердце! Но как же мне стыдно за некоторых участников... Вместо благодарности, что 2 месяца для Вас все делали, одевали, все организовывали, возили в такие потрясающие места, кормили, поили, все придумывали, сейчас вы говорите, что это сериал, и оказывается вам отведены были «роли». Даже участницы шоу «Холостяк», не позволяли себе разводить такую грязь после проекта... А ведь некоторые из вас ещё не покинули его #замужзабузову. Армен Оганян представляю как обидно...а теперь представь, какого мне??? Я ведь за любовью шла...», - написала Ольга Бузова в личном микроблоге.

«Оля Бузова неоднократно подчеркивала, что самый страшный грех в её глазах - это ЛОЖЬ, и в этом отлично преуспел самый гнилой персонаж шоу. Специально не хочу называть его имя, чтобы не давать ему лишнего пиара. Это персонаж из породы хитрых и скользких людей, способных мастерски маскироваться под «благородных» и играть роль вполне правдоподобно. Ребята раскусили его не сразу, но я еще с первого дня заметил его попытки распускать сплетни и ссорить всех между собой. Вскоре он стал изгоем коллектива и это продолжается до сих пор, даже после окончания съемок. Можно долго перечислять все проделки этого «героя», и каждый из участников может многое про него рассказать, но лучше вы увидите все сами скоро в 5 серии, там я раскрою Оле как минимум три факта его откровенной ЛЖИ..», - пишет герой нового телепроекта «Замуж за Бузову» в личном инста-блоге.

«..А пока приведу один факт в качестве примера: на одной из общих встреч Оля прямо спросила этого персонажа о том, были ли у него судимости. В ответ на это он при всех соврал, что нет. Хорошо, что мои друзья прислали мне досье на этого парня: там много всего интересного про его ликвидированные компании, но речь не об этом - 16.10.2006 г. СУДИМОСТЬ, дело №34185. Подробное досье могу предоставить. И это была ЛОЖЬ Оле на глазах у всех. Много остальных интересных фактов увидите в эфире - я надеюсь, всё покажут по-честному и вся страна узнает, кто есть кто. Друзья как думаете о ком речь? PS. Я не люблю обсуждать такие темы публично, но этот персонаж вынуждает это сделать своими пакостями. Хочется, чтобы все поняли кто он на самом деле!», - продолжил миллионер Евгений Назаров.

«Расписывать много не буду, Но после выходных о человеке мнение поменялось в худшую сторону! Я считаю, что он просто ставит себя выше всех! И пытается при любом случае унизить . Мне кажется сейчас ему сильно давит Корона сверху , а оскорблять и унижать всех участников не хорошо , в том числе и меня. Мы очень дружелюбные ребята без негатива ! Удачи тебе! И найти друзей. Пусть будет негатив!!!!! Зато честно!!», - написал в личном микроблоге Сергей Наумов.

На днях 32-летняя Ольга Бузова опубликовала у себя на страничке в социальной сети Instagram довольно откровенный пост. Телеведущая прославленной телестройки «Дом-2» призналась своим преданным поклонникам, что ей невероятно стыдно из-за того, как ведут себя некоторые мужчины, которые пришли на телепроект «Замуж за Бузову» бороться за ее руку и сердце.Ни для кого не является секретом, что после развода с футболистом Дмитрием Тарасовым в 2016 году прославленная поющая телеведущая по-прежнему так и не обрела настоящего женского счастья. Телезнаменитость до сих пор не встретила того единственного, который покорил бы ее сердце.Ольга Бузова довольно долгий период времени переживала из-за расставания с Дмитрием Тарасовым. Тем не менее, на сегодняшний день теледива отыскала в себе силы и начала активно двигаться по карьерной лестнице.Стоит подчеркнуть, что знаменитость не единожды жаловалась своим поклонникам на то, что в ее окружении нет подходящего мужчины. Вероятней всего, что именно поэтому Ольга Бузова и согласилась принять участие в новом реалити-шоу о любви «Замуж за Бузову», пятый выпуск которого вышел буквально на днях.На данный момент на телепроекте «Замуж за Бузову» осталось всего пятеро мужчин. Некоторые участники реалити с удовольствием делятся в личных инста-блогах своими мыслями о самой телепередаче и о телезнаменитости соответственно.Как стало известно, Ольга Бузова очень недовольна тем, как ведут себя герои телешоу, ведь несколько участников во всеуслышание продолжает заявлять, что на проекте все не по-настоящему.Ни для кого из верных поклонников нового реалити-шоу «Замуж за Бузову» не является секретом то, что на данный момент правктически все участники телепроекта то и дело выясняют отношения в социальных сетях.Сейчас объектом нападок стал Валентин Коробков, о котором уже не единожды писали журналисты, ведь молодой человек пытается заигрывать с молоденькими девушками в то самое время, как на телеканала «ТНТ» все еще продолжается борьба за руку и сердце Ольги Бузовой.Одним из первых в адрес Валентина Коробкова высказался миллионер Евгений Назаров, который продолжает заявлять, что участник нарушил одно из самых главных правил Ольги Бузовой – всегда говорить правду и ничего кроме правды.Миллионер заявляет, что Валентин не понравился ему с первого дня, ведь он сразу же понял, какую именно цель перед собой поставил Коробков. По словам Назарова, участник «Замуж за Бузову» постоянно то и делал, что распускал обо всех героях телепроекта слухи, пытаясь тем самым поссорить мужчин между собой.Стоит подчеркнуть, что, к счастью, потенциальному возлюбленному Ольги Бузовой этого не удалось сделать. Выяснилось, что буквально каждый участник реалити-шоу сразу же понял, что хочет сделать Валентин Коробков, поэтому на протяжении всего проекта, и даже сейчас, относились и относятся к нему, как к изгою.Факт лжи Валентина Коробкова, заявляет Евгений Назаров, ему удалось увидеть, когда разговор пошел о том, был ли герой телешоу «Замуж за Бузову» ранее хоть когда-то судим или же нет. Конечно же, что главной героине телепроекта участник сказал, что не был, тем не менее, миллионер просто-таки убежден совершенно в обратном. Мужчина утверждает, что имеет на руках некие подтверждения своих слов, в том числе и досье на Валю.Нужно отметить, что сам Коробков на подобные высказывания в свою сторону до сих пор никак не ответил. Впрочем, Валентин не смог не обратить внимания на комментарий Александра Гринева, который заявил, что готов в любое время с ним встретиться в Москве и, более того, указал на то, что у участника реалити есть его номер, поэтому он может лично позвонить ему, а не распускать «гадости» в социальных сетях.Сам же Валентин Коробков заявил, что готов встретиться с Александром Гриневым, однако только в районе шестой или седьмой серии телешоу «Замуж за Бузову». Следует сказать, что это наталкивает на мысли о том, что именно к этому моменту телезнаменитость все-таки решит отправить «лживого» героя домой.Несколько дней назад Евгений Назаров опубликовал у себя на страничке в социальной сети Instagram пост, в котором, не называя имени и фамилии, выделил персонажа «из породы хитрых и скольких людей, способных мастерски маскироваться под «благородных» и играть роль вполне правдоподобно».Стоит отметить, что не обошел стороной Валентина Коробкова и уже бывший участник реалити-шоу «Замуж за Бузову», один из братьев-близнецов – Сергей Наумов. Молодой человек подметил, что его мнение о Вале очень изменилось и только в самую плохую сторону.К слову, на сегодняшний день многие интернет-пользователи предполагают, что в сторону Валентина Коробкова сейчас льется такое большое количество грязи только потому, что именно этому участнику реалити-шоу удалось завоевать Ольгу Бузову.