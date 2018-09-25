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Основатели социальной сети Instagram подали в отставку

Майк Кригер, а также Кевин Систром, являющиеся основателями социальной сети Instagram, подали в отставку. В свою очередь причина такого решения пока остаётся неизвестной.

Основатели социальной сети Instagram подали в отставку


Майк Кригер, а также Кевин Систром утром 25 сентября направили свои заявления касательно отставки руководству соцсети Facebook, которой принадлежит Instagram. В настоящее время причина ухода основателей популярного Интернет-ресурса остаётся неизвестной. Представители компании отказываются пока сообщать о ней. По словам инсайдеров, даже в документации отсутствуют причины их отставки. При этом основатели соцсети планируют после своего ухода взять долгосрочный отпуск.

Не исключается, что основной причиной для такого важного решения основателей ресурса Instagram является снижение популярности Facebook. Представители компании не стали опровергать данную неподтверждённую информацию.


 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 12:50

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