Учёные выяснили, как человек воспринимает окружающий мир непрерывно

Человек не произвольно моргает почти каждые пять секунд для увлажнения слизистой глаза. При моргании веко закрывает свет и сетчатка остаётся на непродолжительное время в темноте. В этот момент человек продолжает непрерывно воспринимать окружающий его мир. Раньше учёные были уверены в том, что мозг запоминая перцептивную информацию действительности, «склеивает» её с новой, полученной после открытия глаза, и убеждается в её непрерывности.В результате проведённых экспериментов у учёных появились новые данные, которые получили подтверждение и были обнародованы. Оказывается за восприятие окружающей среды отвечает медиальная префронтальная зона коры головного мозга, которая позволяет нам воспринимать мир непрерывно, даже при кратковременном закрытии глаза. Этот отдел мозга соотносит текущую информацию с полученной ранее, без «склеивания».