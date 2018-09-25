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В Приморье женщина найдена мертвой в общественном туалете

В Приморье 25 сентября стало известно о смерти местной жительницы села Хороль. Как сообщают источники, погибшая найдена в общественном туалете, который на момент обнаружения женщины был закрыт изнутри.

В Приморье женщина найдена мертвой в общественном туалете


Жители села обратились в полицию по причине того, что не могли попасть внутрь туалета, который находился во дворе. Прибывшие сотрудники правоохранительных органов вскрыли дверь, после чего обнаружили внутри мертвую девушки. Некоторые данные говорят в пользу того, что на шее были обнаружены следы удушения.

После обнаружения девушку доставили к врачам, которые проводят все необходимые процедуры для установления точной причины смерти. Сотрудники местной полиции начали расследование данного дела для выявления всех обстоятельств произошедшего.


 
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Происшествия
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 11:55

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