В Приморье женщина найдена мертвой в общественном туалете

Жители села обратились в полицию по причине того, что не могли попасть внутрь туалета, который находился во дворе. Прибывшие сотрудники правоохранительных органов вскрыли дверь, после чего обнаружили внутри мертвую девушки. Некоторые данные говорят в пользу того, что на шее были обнаружены следы удушения.После обнаружения девушку доставили к врачам, которые проводят все необходимые процедуры для установления точной причины смерти. Сотрудники местной полиции начали расследование данного дела для выявления всех обстоятельств произошедшего.