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Составлен ТОП-7 продуктов для продления женской молодости

Ученые назвали ТОП-7 продуктов, поддерживающих и продлевающих женскую молодость. По словам специалистов, для укрепления здоровья необходимо поддерживать высокий уровень гормона эстрогена, чем занимаются указанные продукты.

Составлен ТОП-7 продуктов для продления женской молодости


Две первые строчки в ТОП-7 занимают семена льна и подсолнуха. Первые богаты омега-3 кислотами, предотвращающими старение кожи. Эти кислоты придают ей свежий и вид и защищают от раздражений. Семена подсолнечника содержат витамин Е. Кроме того, эксперты рекомендуют женщинам употреблять абрикосы и петрушку. Эти продукты продлевают молодость и регулируют работу сальных желез.

Пятую позицию в ТОП-7 заняли бобовые культуры, содержащие в себе большое количество эстрогена, белков и биофлавонидов, стимулирующих выработку серотонина, который позволяет успешно бороться с депрессией и бессонницей. Последние строки заняли шоколад и отруби, омолаживающие кожу и защищающие ее от прыщей.


 
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Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 22:01

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