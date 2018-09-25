Составлен ТОП-7 продуктов для продления женской молодости
Ученые назвали ТОП-7 продуктов, поддерживающих и продлевающих женскую молодость. По словам специалистов, для укрепления здоровья необходимо поддерживать высокий уровень гормона эстрогена, чем занимаются указанные продукты.
Две первые строчки в ТОП-7 занимают семена льна и подсолнуха. Первые богаты омега-3 кислотами, предотвращающими старение кожи. Эти кислоты придают ей свежий и вид и защищают от раздражений. Семена подсолнечника содержат витамин Е. Кроме того, эксперты рекомендуют женщинам употреблять абрикосы и петрушку. Эти продукты продлевают молодость и регулируют работу сальных желез.
Пятую позицию в ТОП-7 заняли бобовые культуры, содержащие в себе большое количество эстрогена, белков и биофлавонидов, стимулирующих выработку серотонина, который позволяет успешно бороться с депрессией и бессонницей. Последние строки заняли шоколад и отруби, омолаживающие кожу и защищающие ее от прыщей.
Две первые строчки в ТОП-7 занимают семена льна и подсолнуха. Первые богаты омега-3 кислотами, предотвращающими старение кожи. Эти кислоты придают ей свежий и вид и защищают от раздражений. Семена подсолнечника содержат витамин Е. Кроме того, эксперты рекомендуют женщинам употреблять абрикосы и петрушку. Эти продукты продлевают молодость и регулируют работу сальных желез.
Пятую позицию в ТОП-7 заняли бобовые культуры, содержащие в себе большое количество эстрогена, белков и биофлавонидов, стимулирующих выработку серотонина, который позволяет успешно бороться с депрессией и бессонницей. Последние строки заняли шоколад и отруби, омолаживающие кожу и защищающие ее от прыщей.
Наука
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 22:01