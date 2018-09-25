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Назван способ повышения трудоспособности офисных сотрудников

Эксперт Лаура Вандеркам рассказала о повышении производительности сотрудников, работающих в офисе. Чтобы оставаться на вершине трудоспособности рекомендуется следовать простым советам.

Назван способ повышения трудоспособности офисных сотрудников


Как правило, офисные сотрудники свой рабочий день начинают с просмотра электронной почты, но не стоит тратить время на муторную работу, выбрав только важные письма, а остальные сообщения можно просмотреть в метро или в машине, простаивая в пробках. По словам госпожи Вандерман, электронное письмо является всего лишь инструментом для выполнения работы. Из общего количества писем только несколько требуют особого внимания, поэтому вкладку с электронной почтой рекомендуется открывать только при необходимости.

Британским учёным удалось доказать, что постоянный контроль почтового ящика может спровоцировать стресс и рассеивание внимания. Согласно исследованию, проверять почту рекомендуется не чаще трёх раз в день, этого достаточно для того, чтобы не упустить важной информации и не навредить работоспособности.


 
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Наука
Добавил: Алина Сегодня, 20:01

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