Назван способ повышения трудоспособности офисных сотрудников

Как правило, офисные сотрудники свой рабочий день начинают с просмотра электронной почты, но не стоит тратить время на муторную работу, выбрав только важные письма, а остальные сообщения можно просмотреть в метро или в машине, простаивая в пробках. По словам госпожи Вандерман, электронное письмо является всего лишь инструментом для выполнения работы. Из общего количества писем только несколько требуют особого внимания, поэтому вкладку с электронной почтой рекомендуется открывать только при необходимости.Британским учёным удалось доказать, что постоянный контроль почтового ящика может спровоцировать стресс и рассеивание внимания. Согласно исследованию, проверять почту рекомендуется не чаще трёх раз в день, этого достаточно для того, чтобы не упустить важной информации и не навредить работоспособности.