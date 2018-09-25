Apple iPhone XS Max в тесте AnTuTu установил рекорд в 372 106 баллов

Основой версий Apple iPhone XS/XS Max служит однокристальная 7-нанометровая система A12 Bionic с 6-ядерным CPU и 4-ядерным GPU. В двух высокопроизводительных ядрах процессора A12 производительность увеличена на 15 процентов в сравнении с производительностью пары высокопроизводительных ядер процессора A11 Bionic. При этом их энергопотребление уменьшено на 40 процентов. Между тем потребление энергии четырьмя прочими ядрами CPU уменьшено на 50 процентов. А вот производительность GPU увеличена на 50 процентов.Увеличение производительности подтверждаются результатами iPhone XS Max, появившимися в тесте AnTuTu. Устройство Apple набрало 372 106 баллов, при этом оставив всех конкурентов позади. В данном случае результаты SoC Apple A11 Bionic составляют 230 000 баллов. Модель iPhone XS раньше продемонстрировала показатель в 363 525 баллов. Версия iPhone XS Max на 2,4 процента быстрее благодаря более высокой скорости функционирования пользовательского интерфейса. По данному пункту разница составляет 11 процентов. По всей видимости, Apple оптимизировала работу программного обеспечения для экрана версии iPhone XS Max.