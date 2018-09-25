Skoda покажет свои новинки на Парижском автосалоне

Впервые Skoda представит свой Karoq Sportline с двух литровым двигателем на 190 л.с. Машина выйдет с передним приводом либо она будет полноприводная. На обозрение будет выставлен автомобиль Skoda Octavia с баками для сжатого газа и бензина. Кузов данной модели будет «универсал».Внедорожник Karoq Scout укомплектован хромированной решёткой, пластиковыми защитными накладками и большими арками с дисками. Kodiaq RS предстанет перед покупателями с большим салоном, для пяти или семи пассажиров; с 2-литровым мотором BiTDI; с двойным сцеплением и полным приводом.Концепткар Vision RS предстанет как машина будущих «заряженных зелёных» авто от производителя Skoda. Такие электромоторы не делают вредных выбросов в атмосферу. Представитель компании рассказал, что особенное внимание при разработке данного концепта уделялось аэродинамике.Напоминаем, что Парижский автосалон будет работать с 4 по 14 октября 2018 года.