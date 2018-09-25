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Ляйсан Утяшева озадачила поклонников странным нарядом на новом снимке

Поклонники и подписчики российской спортсменки Ляйсан Утяшевой озадачились ее опубликованным фото в Instagram. Никто так и не понял, что на ней надето.

Ляйсан Утяшева озадачила поклонников странным нарядом на новом снимке


Спортсменка и супруга Павла Воли Ляйсан Утяшева опубликовала фото в своем микроблоге Insagram и незамысловато его подписала, мол, это все что нужно в этот понедельник, греемся. Многие читатели ее блога были озадачены одеждой, которая была надета на девушке. На снимке Утяшева стоит на беговой дорожке в странном одеянии, похожем на халат, впрочем, мнения по этому поводу разделились. Кто-то увидел в этом «леопардовом нечто» шубу, кому-то вспомнилось платье. В целом бывшая спортсменка была одета в черные штаны и футболку.

Также внимательные пользователи обратили внимание на странные кроссовки большого размера, в которые она была обута. Некоторые из них в шутку предположили, что они принадлежат ее супругу Павлу Воле.


 
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ШоуБиз
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 20:31

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