Ляйсан Утяшева озадачила поклонников странным нарядом на новом снимке

Спортсменка и супруга Павла Воли Ляйсан Утяшева опубликовала фото в своем микроблоге Insagram и незамысловато его подписала, мол, это все что нужно в этот понедельник, греемся. Многие читатели ее блога были озадачены одеждой, которая была надета на девушке. На снимке Утяшева стоит на беговой дорожке в странном одеянии, похожем на халат, впрочем, мнения по этому поводу разделились. Кто-то увидел в этом «леопардовом нечто» шубу, кому-то вспомнилось платье. В целом бывшая спортсменка была одета в черные штаны и футболку.Также внимательные пользователи обратили внимание на странные кроссовки большого размера, в которые она была обута. Некоторые из них в шутку предположили, что они принадлежат ее супругу Павлу Воле.