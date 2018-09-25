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Смартфон Oppo A7 получит чипсет Snapdragon 450, 32 Гб памяти и 6,2-дюймовый дисплей

В сети появились данные, касательно технических особенностей Oppo A7. Анонс новинки ожидается в обозримом будущем.

Смартфон Oppo A7 получит чипсет Snapdragon 450, 32 Гб памяти и 6,2-дюймовый дисплей


Устройство будет оборудовано 6,2-дюймовым монитором с разрешением 1520 х 720 при качестве изображения HD+. Соотношение сторон монитора будет ровняться 19:9, при этом некоторые факты указывают на то, что смартфон будет содержать небольшой вырез в верхней части экрана. Аппарат получит двойную тыльную камеру с разрешением 13 и 2 Мп, а также переднюю на 16 Мп. За производительность смартфона будет отвечать восьмиядерный процессор Snapdragon 450. Также есть информация о наличии в мобильном телефоне графического ускорителя Adreno 506, а также модема LTE.

Судя по некоторым сведениям, устройство будет рассчитано на средний ценовой сегмент, с учетом того, что содержит всего 2 варианта оперативой памяти, объемом 3, а также 4 Гб. Память флеш-модуля внутри смартфона будет равна 32 Гб с возможностью использования накопителя microSD.


 
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Технологии
Добавил: Максим Бэр Вчера, 23:01

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