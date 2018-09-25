Викторию Лопыреву поздравили с беременностью

Со ссылкой на других пользователей Telegram-канал «Только никому» сообщает о «интересном» положении Лопырёвой. Известная красотка, в Stories в Instagram опубликовала свои фото и видео, где она в различных чёрных платьицах демонстрирует свою фигуру. На кадры наложены плашки с геолокацией, дабы скрыть довольно заметный живот Лопырёвой.Неизвестный пользователь Сети утверждает, что папой будущего ребёнка является примерный семьянин и политик Виталий Мутко. Пока эта информация считается сплетней, в связи с тем, что пользователь не предоставляет достоверных проверенных источников этой информации.Николай Басков продолжает утверждать, что отношения с Викторией Лопырёвой у них на уровне романтических, но свадьбу они пока не планируют.