Учёные: Депрессия провоцирует изменения в мозгу человека

Специалисты сделали МРТ головного мозга 84 пациентам, которые часто испытывали плохое настроение и продолжительное время находились в стрессе. В результате они установили, что левая сторона их гипоталамуса превышала средние размеры здорового человека. Люди с выраженными чертами депрессии со временем теряют способность принимать элементарные решения, а вместе с этим снижаются аналитические способности.Людям, которые склонны к депрессии, эксперты настоятельно рекомендуют не игнорировать опасные симптомы, необходимо своевременно обращаться за помощью к специалистам, выравнивая эмоциональный фон медикаментами. По данным ВОЗ, в 2015 году 4,5 процента человек от всего населения в мире были подвержены депрессивному состоянию.