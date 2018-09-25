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Учёные: Депрессия провоцирует изменения в мозгу человека

Немецкие учёные обнаружили, что у людей, страдающих депрессией, в головном мозге происходят изменения. В частности, у человека увеличивается гипоталамус.

Учёные: Депрессия провоцирует изменения в мозгу человека


Специалисты сделали МРТ головного мозга 84 пациентам, которые часто испытывали плохое настроение и продолжительное время находились в стрессе. В результате они установили, что левая сторона их гипоталамуса превышала средние размеры здорового человека. Люди с выраженными чертами депрессии со временем теряют способность принимать элементарные решения, а вместе с этим снижаются аналитические способности.

Людям, которые склонны к депрессии, эксперты настоятельно рекомендуют не игнорировать опасные симптомы, необходимо своевременно обращаться за помощью к специалистам, выравнивая эмоциональный фон медикаментами. По данным ВОЗ, в 2015 году 4,5 процента человек от всего населения в мире были подвержены депрессивному состоянию.


 
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Наука
Добавил: Алина Сегодня, 12:40

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