Эксперт раскрыл новые сведения о космических секретных программах и пришельцах

Эксперт («Q») 19 сентября добавил две публикации, которые несколько шокировали юзеров, так речь в них шла о существовании различных секретных космических программ, касающихся инопланетной жизни. В первом своем сообщении «Q» отвечает на вопросы о существовании пришельцев.Судя по ответу эксперта становится ясно, что земляне не одиноки по Вселенной, и что реально имела авария летающей тарелки в городе Розуэл, вполне естественно, она была классифицирована как неподдающая разглашению секретная информация. Пользователи Сети отмечают серьезность данной формулировки, ведь речь идет о неком высокопоставленном чиновнике Департамента Коммуникаций правительства Канады, который в 1950 году вел переговоры с правительством США и учеными по поводу произошедшего.Q также утверждает, что его читатели заблуждаются, думая о том, что земляне превосходят по интеллекту братьев по разуму, на самом деле некоторые виды инопланетян эволюционировали достаточно, чтобы путешествовать по Галактике, что и произошло в описанном ранее случае.Мало того, предполагаемый военный указал на то, что от жителей планеты тщательным образом и скрывается то, что на самом деле произошло при высадке на Луну космической экспедицией Аполлон. Мало того, об этом знают не только власти США, но и лидеры практически всех стран.