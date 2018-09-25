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Смартфон Honor V10 с 6 ГБ ОЗУ и 64 ГБ флэш-памяти подешевел до 305 долларов

В Китае подешевел смартфон Honor V10 с 6 гб оперативной и 64 ГБ флэш-памяти памяти на борту. Если на момент начала продаж цена на устройство составляла 450 долларов, то теперь смартфон можно приобрести за 305 долларов.

Смартфон Honor V10 с 6 ГБ ОЗУ и 64 ГБ флэш-памяти подешевел до 305 долларов


На рынке данное устройство появилось в декабре прошлого года, но смартфон до сих пор пользуется большой популярностью. Стоит отметить, что снижение цен коснулось только одной версии Honor V10.

Несмотря на то, что модель по сути является морально устаревшей, технические характеристики смартфона позволяют ему конкурировать с новейшими флагманами. Так, устройство обладает 5,99-дюймовым Full HD дисплеем, сдвоенной главной камерой с сенсорами 16 и 20 мегапикселями, а также фронтальной 13-мегапиксельной камерой. Емкость аккумулятора Honor V10 составляет 3750 мАч.


 
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Технологии
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 15:12

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