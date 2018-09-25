Вышла исправленная версия последнего обновления для Xiaomi Mi A2

Как сообщают производители, обновление будет затрагивать безопасность устройства, улучшая работу антивируса и “фаервола”. Как известно, в последнее время участились случаи взломов мобильных устройств различными способами, среди которых как вредоносные программы, так и специфические способы подключения к целевому устройству через Сеть. Производители мобильных устройств предпринимают все возможные действия по предотвращению такого рода действий, в том числе выпускают пакеты безопасности.Обновление будет включать в себя и некоторые другие косметические исправления. Размер обновления не уточняется, но согласно мнению экспертов, оно будет занимать, по меньшей мере, 300 Мб памяти устройства. Кроме того, некоторые источники утверждают, что Xiaomi Mi A2 будет обновлен до Android 9.0 Pie до конца года.