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Нюша показала своего будущего ребёнка в новом клипе

Певица выпустит новый клип на песню «Таю», в котором показывает своего малыша. В клипе используются кадры из УЗИ ребёнка Нюши и её мужа Игоря Сивова.

Нюша показала своего будущего ребёнка в новом клипе


Сюжетом клипа Нюша поделилась в своём интервью. Она рассказала, что находясь в положении будущей мамы её переполняют чувства, которые женщина испытывает только во время беременности. Ей захотелось пережить это состояние несколько раз. По сценарию она проживает жизнь пяти героинь, находящихся в столь удивительном состоянии беременности. Все роли Нюша сыграла сама со своим ещё не рождённым малышом. Для этого в клипе используются кадры УЗИ ребёнка Нюши и её мужа Игоря Сивова.

Нюша показала своего будущего ребёнка в новом клипе


«Клип получился очень сентиментальным и нежным. Он наполнен чувствами свойственными каждой счастливой беременной» - рассказывает 28-летняя певица. Её ещё не рождённый малыш сыграл важную роль в клипе, тем самым помогая маме добиться искренних чувств, которыми хочет поделиться Нюша со всем миром. Ранее в российском шоу-бизнесе таких приёмов никто не применял, в связи с этим клипу на песню "Таю" пророчат большую популярность.


 
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ШоуБиз
Добавил: Печкурова Татьяна Сегодня, 10:48

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