GAC собирается презентовать новую версию кроссовера GS5

Последнее обновление версии GAC GS5 презентовали в 2012 году. Но транспортное средство не стало очень популярным из-за того, что комплектующие имели посредственное качество, а также вследствие ряда прочих недочетов. Через год выпустили дополненную версию кросса, занявшую очень крупный сегмент авторынка.Согласно предварительной информации новую версию GAC GS5 разработают на платформе текущей модели. В свое время производством архитектуры занимался автоконцерн FCA. Точная информация о характеристиках силового агрегата, а также прочих его особенностей пока держаться в секрете.