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GAC собирается презентовать новую версию кроссовера GS5

Компания GAC собирается презентовать в ближайший период времени новую версию современного кроссовера GS5. Представители автобренда отмечают, что официальный анонс транспортного средства запланирован на следующий парижский автосалон.

GAC собирается презентовать новую версию кроссовера GS5


Последнее обновление версии GAC GS5 презентовали в 2012 году. Но транспортное средство не стало очень популярным из-за того, что комплектующие имели посредственное качество, а также вследствие ряда прочих недочетов. Через год выпустили дополненную версию кросса, занявшую очень крупный сегмент авторынка.

Согласно предварительной информации новую версию GAC GS5 разработают на платформе текущей модели. В свое время производством архитектуры занимался автоконцерн FCA. Точная информация о характеристиках силового агрегата, а также прочих его особенностей пока держаться в секрете.


 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 12:54

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