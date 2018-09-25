Проект «Умный город» получит биометрическую систему распознавания лиц в общественном транспорте

Данные новшества позволят упростить процедуру оплаты проезда россиян в транспорте. Андрей Чибис заметил, что время посадки пассажиров в ТС затягивается вследствие необходимости применения карточек. Алгоритм распознавания лиц в данном случае работает следующим образом: когда пассажир заходит в автобус либо метро, программа распознает его, а также списывает с банковского счета деньги за проезд. Представители министерства желают перенять опыт городов КНР, чтобы использовать в РФ изученные технологии. Для этого ведомство собирается привлечь китайские компании, например Huawei, для разработки системы биометрической идентификации совместно с «Ростелекомом».Механизм биометрической идентификации начал уже работать в нескольких рабочих банках. С 30 июня текущего года клиенты могут приходить в отделения банков для сдачи биометрии и получения возможности открытия вклада либо взятия кредита из любой точки планеты.